En sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında olan bel ağrısının bir haftadır sürmesi halinde hastanın profesyonel bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Amasya’da faaliyet gösteren Özel Kolmed Hastanesi’nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Önder Taşkın, yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden olan bel ağrısının tedavi sürecinde ağrının tanı ayrımını yapmanın önemine işaret etti.

Yozgatlıları da ilgilendiren bir açıklama yapan Taşkın, “Eğer bel ağrısı 7 günden fazla sürüyorsa, istirahat ve ilaçla geçmeyip, yürüme fonksiyonlarınızda bozulmaya neden oluyorsa mutlaka profesyonel bir sağlık kuruluşuna başvuru gerektirir. Hastanemizde farklı tedavi yöntemlerimizle ağrılarınıza son verebiliriz” dedi.

"HER BEL FITIĞI DA AMELİYAT OLUNMASI ANLAMINA GELMEZ"

Gebelik, stres, ani hareketle oluşan kas spazmlarının da neden olabileceği bel ağrısının yeni doğumdan yaşlılığa değin her yaşta görüldüğünün altını çizen Opr. Dr. Taşkın, “Yeni doğan döneminde omur ve omuriliklerdeki doğumsal anormallikler, travmalar, enfeksiyonlar, bel fıtıkları, kireçlenme bel ağrısının nedenleri arasındadır. Önemli olan bunların ayrımını yaparak tedavisini gerçekleştirmektir. Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Her bel fıtığı da ameliyat olunması anlamına gelmez. Bize bel ağrısıyla gelen hastaların çok düşük yüzdesine operasyon öneriyoruz. Çeşitli yöntemlerle birçok hastanın ağrısını önlemekteyiz. Medikal veya fizik tedaviyle hastanın iyileşmesi mümkün” diye konuştu.