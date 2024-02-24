Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:53     07:16     12:59     16:02     18:33     19:50

Akdağmadeni    05:48     07:11     12:55     15:58     18:29     19:46

Aydıncık             05:51     07:14     12:57     16:00     18:30     19:49

Boğazlıyan         05:51     07:13     12:57     16:01     18:32     19:49

Çandır                 05:50     07:12     12:56     16:00     18:31     19:48

Çayıralan            05:49     07:12     12:56     15:59     18:30     19:47

Çekerek              05:50     07:13     12:56     15:59     18:30     19:48

Kadışehri            05:49     07:12     12:55     15:58     18:29     19:47

Saraykent           05:50     07:13     12:56     15:59     18:30     19:48

Sarıkaya              05:50     07:13     12:57     16:00     18:31     19:48

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Şefaatli                05:53    07:15     12:59     16:03     18:33     19:51

Sorgun                05:51     07:14     12:58     16:01     18:31     19:49

Yenifakılı            05:52     07:14     12:58     16:02     18:33     19:50

Yerköy                05:54     07:17     13:00     16:04     18:34     19:52

Kaynak: Haber Merkezi