Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:53 07:16 12:59 16:02 18:33 19:50

Akdağmadeni 05:48 07:11 12:55 15:58 18:29 19:46

Aydıncık 05:51 07:14 12:57 16:00 18:30 19:49

Boğazlıyan 05:51 07:13 12:57 16:01 18:32 19:49

Çandır 05:50 07:12 12:56 16:00 18:31 19:48

Çayıralan 05:49 07:12 12:56 15:59 18:30 19:47

Çekerek 05:50 07:13 12:56 15:59 18:30 19:48

Kadışehri 05:49 07:12 12:55 15:58 18:29 19:47

Saraykent 05:50 07:13 12:56 15:59 18:30 19:48

Sarıkaya 05:50 07:13 12:57 16:00 18:31 19:48

Şefaatli 05:53 07:15 12:59 16:03 18:33 19:51

Sorgun 05:51 07:14 12:58 16:01 18:31 19:49

Yenifakılı 05:52 07:14 12:58 16:02 18:33 19:50

Yerköy 05:54 07:17 13:00 16:04 18:34 19:52