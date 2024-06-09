Artan enflasyon karşısında vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için kredi arayışına giriyor. Ancak, kredi teminatı gösterme konusunda zorluk yaşayanlar için yeni düzenleme umut oldu. 3 Haziran'da yürürlüğe giren yasal değişiklikle, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikimler artık banka kredilerinde teminat olarak kullanılabilecek. Bu değişiklik, bireysel emeklilik sektörüne yeni bir soluk getirirken, birçok kişinin finansal erişimini genişletme potansiyeline sahip.

Anadolu Hayat Emeklilik CEO'su Murat Atalay, yeni düzenlemenin bireysel emeklilik sistemine yapısal bir katkı sağlayacağını belirtti. Kamu otoritesinin, 2018 yılından itibaren Orta Vadeli Programlar aracılığıyla sektöre yönelik destek ve yenilikçi düzenlemeler getirdiğini vurgulayan Atalay, BES fonlarının artık banka kredilerinde teminat olarak kullanılabilmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bu sayede, BES katılımcılarının acil nakit ihtiyaçlarını birikimlerini bozmadan karşılayabileceklerini söyledi. Atalay, bu düzenlemenin ilk etapta sadece ihtiyaç kredileri için uygulanacağını ve BES'ten çıkış oranlarında azalmaya yol açmasını umduklarını dile getirdi.

Atalay'ın açıklamalarına göre, Alacağın Devri Fonları sayesinde, bireysel emeklilik katılımcıları birikimlerini banka kredileri için teminat olarak kullanabilecekler. Bu yeni düzenleme, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayıyla hayata geçirildi ve faiz hassasiyeti gözetmeyen bir yapıda tasarlandı. Anadolu Hayat Emeklilik'in sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve güçlü dijital altyapısı, bu fonun kurulmasında önemli bir rol oynadı. Şirket, 3 Haziran 2024'te halka arz edilen Alacağın Devri Fonu ile katılımcıların birikimlerini değerlendirme konusunda yüksek performans vaat ediyor.