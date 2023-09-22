Yerköy ilçesinde, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Eylül 2023 günü (F.K.) isimli şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı.
Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda; 11 gram bonzai maddesi, 8 gram esrar maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi, 11 adet sentetik ecza, 30 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasının ardında tutulanarak cezaevine gönderildi. (Alpaslan Demir)