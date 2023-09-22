Günümüz dünyasında, evde internet erişimi büyük bir ihtiyaç haline geldi. Hızla gelişen teknoloji alt yapısı, evde internet kullanımını artırdı ve bu hizmet artık vazgeçilmez bir öneme sahip. Türkiye'de evde internet denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Türk Telekom, paket fiyatlarını yükseltme kararı aldı ve bu zam tüm internet paketlerini etkileyecek. Edinilen bilgilere göre, en ekonomik internet paketi artık aylık 600 TL'ye mal olacak.

İNTERNET KULLANICILARI FİYAT ARTIŞLARINA TEPKİ GÖSTERİYOR

Türk Telekom, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarife fiyatlarını duyurduğunda, internet kullanıcıları bu fiyatları görünce şaşkına döndü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Bu fiyatlar internet aboneliğini iptal ettirir!" tepkisini gösterdi. Türk Telekom'un açıklamasına göre, bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 TL'ye kadar zam yapılacak ve en düşük internet paketi 600 TL'den başlayacak.

TAAHHÜT SAHİPLERİ ZAMDAN ETKİLENMEYECEK

Türk Telekom, taahhüdü bulunan abonelikleri zamdan etkilemeyeceğini belirtiyor. Şirket, abonelerine 24 aya kadar taahhüt imkanı sunarken, bu süre zarfında fiyatların değiştirilmeyeceği garantisini veriyor. Bu taahhüt kampanyaları, internet fiyatlarının bir miktar düşmesine yol açabilir. Ancak Türk Telekom'un evde internet kampanyaları dönem dönem değişiklik gösterebileceği için, kullanıcılar güncel tekliflere dikkat etmelidir.

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'deki evde internet kullanıcıları, daha dikkatli bir şekilde internet paketi seçimi yapmak ve farklı sağlayıcıların tekliflerini incelemek isteyebilirler. İnternet erişim hizmetlerindeki bu zamlar, abonelerin bütçelerini daha yakından takip etmelerini gerektirebilir.(Haber Merkezi)