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Yozgat’ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-31 Aralık 2023 tarihleri arasında kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.Ö., çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.A., hakkında uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek suçundan 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D ile cinsel taciz suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.İ.K. yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.