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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri 2022 yılında 5,94 lirayla kapanmış, ancak 2023 sonunda 42,86 liraya ulaşarak hisse fiyatını 7 katına çıkarmıştır. Geçen yıl yüzde 92 artan spor endeksi 4.930,21 puanla rekor kırarak zirveye ulaşmıştır.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı aynı zamanda 2023 yılında 58,50 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştür. Şenol Güneş'in yönetimindeki 2022-2023 sezonunda istikrarlı bir performans sergileyen Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun başlamasının ardından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle borsada etkileyici bir performans sergilemiştir.

Trendyol Süper Lig'de zirvede bulunan Fenerbahçe Futbol AŞ ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları da geçen yıl yatırımcılarına memnuniyetle karşılanan getiriler sağlamıştır. Bu dönemde Galatasaray yatırımcısına yüzde 46,5, Fenerbahçe ise yüzde 25,5 kazandırmıştır. Geçen yıl Galatasaray'ın hisse fiyatı 9,58 lira, Fenerbahçe'nin hisse fiyatı ise 142,10 lira ile tarihi zirveye ulaşmıştır.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen yıl yatırımcısına yüzde 7,8 kayıp yaşatmıştır. Analistler, Trabzonspor'un hisselerinin son 2 yılda değer kaybettiğine dikkat çekmiştir. Spor şirketleri, sponsorluk anlaşmaları ve gerçekleştirdikleri transferlerle birlikte hisselerinde yükseliş göstermiştir.

Ancak, aralık ayında spor şirketleri borsada düşüş yaşamıştır. Bu dönemde Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 25,4, Galatasaray'ın yüzde 20,2, Trabzonspor'un yüzde 20,1 ve Beşiktaş'ın yüzde 16,5 azalış kaydetmiştir. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan saldırı sonrasında spor şirketlerinin hisselerinde düşüş eğilimi gözlemlenmiştir.

Halka açık 4 spor şirketi arasında Beşiktaş, 2023 yılında 10 milyar 286 milyon 400 bin liralık piyasa değeriyle en yüksek değere sahip kulüp olmuştur. Beşiktaş'ı, 9 milyar 51 milyon 721 bin lira ile Fenerbahçe, 6 milyar 804 milyon lira ile Galatasaray ve 2 milyar 540 milyon lira ile Trabzonspor izlemiştir.