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Geçtiğimiz yıl, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden elde edilen gelir 27 milyar lira olarak kaydedildi. 2024 için yapılan güncellemeyle vergi oranları yüzde 58,46 oranında artırıldı. Gazeteci Deniz Zeyrek, canlı yayında dikkat çekici bir iddiada bulundu ve detaylar şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl yaşanan 'yüzyılın felaketi' sonrasında, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanarak bir kereye mahsus ek vergi toplandı. Bu ek vergiden elde edilen gelir ise 27 milyar lirayı aştı.

Deniz Zeyrek, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin gündemde olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim, ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacakları başka çaresi yok."

ARAÇ SAHİPLERİNE SOĞUK DUŞ

MTV’ye zam haberinin ardından canlı yayında gündeme bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Sözcü TV’de Ebru Baki ile Para Politika programında konuşan Gazeteci Deniz Zeyrek, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili milyonlarca araç sahibine kötü haberi ilk kez açıkladı. Peş peşe gelen zamlarla birlikte bu açıklama da araç sahiplerine adeta soğuk duş etkisi yapacak.

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri de belirlendi. Yüzde 58,46 oranındaki Yeniden Değerleme Oranı artışıyla birlikte, en düşük MTV ödemesi 347 lira, en yüksek ise 160.285 lira olarak güncellendi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak belirlendi.