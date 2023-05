Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler, mahalle bakkallarında da satışa sunulması ile birlikte vatandaşların ürünlere talepleri arttı. İlk etapta 5 mahalle bakkalında başlayan uyguma şuan ilçelerde dâhil olmak üzere toplamda 25 mahalle bakkalında uygulanıyor.

“SAYI ARTIYOR”

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, il merkezinde 6, ilçelerde ise toplam 19 koop bakkalın tarım kredi kooperatifi ürünlerini vatandaşın hizmetine sunmaya başladığını belirterek, “Belirlenen pilot illerden şu anda birisi de Yozgat. İlk etapta 5 noktamızda koop bakkal projesinin açılışını yaptık. Şuanda ilçelerde dâhil olmak üzere 25 mahalle bakkalımızda tarım kredi kooperatifi ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Uygun fiyat ve kaliteli ürün şehrimizin her noktasında vatandaşımızın hizmetine sunulacak. İl genelinde 40-50’ye kadar bu sayı çıkacak. Şu an 25 sayı ama haftalık bu sayıyı artıracağız. Bakkallarımız ve vatandaşımız bu konuda çok heyecanlı. Bu projemiz Yozgat’ımızın hemen hemen her mahallesinde olacak” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ MEMNUN”

Vatandaşların Koop bakkal uygulamasından memnun kaldıklarının altını çizen Başkan Akdemir, “Mahalle bakkallarımızda yer alan tarım kredi kooperatifi ürünlerini vatandaşlarımız tarafından oldukça ilgi görüyor. Bu durumda bizleri sevindiriyor. Bu uygulama ile vatandaşlarımız uygun fiyata kaliteli ürün alıyor. Sadece vatandaşlarımız değil aynı zamanda esnafımızda uygulamadan oldukça memnun kaldı. Bu uygulama ile esnafımızın müşteri potansiyeli arttı. Marketten alış veriş yapan insanlar artık mahalle bakkallarımıza gelip alış veriş yapmaya başladı” şeklinde konuştu.

»Yasin Nazım Kayhan