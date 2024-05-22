Kiralara getirilen %25 zam sınırı 1 Temmuz'da sona eriyor. Hükümet, bu sınırlamanın uzatılacağına ya da oranının değiştirileceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Peki, Temmuz sonrası ev sahipleri kiralara ne kadar zam yapabilir?

Son yıllarda geçim sıkıntısı çeken ev sahipleri, çözümü kiraları yükseltmekte bulmuştu. Konut kiralarındaki hızlı artış karşısında hükümet, kiracıyı korumak amacıyla kiralara %25 zam sınırı getirmişti. Bu sınır, 1 Temmuz 2023'te 1 yıl süreyle uzatılmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, %25 kira zammının devam etmesi için bir neden görmediğini belirterek, bu sınırlamanın sona ermesini desteklediğini dile getirmişti.

TEMMUZ SONRASI KİRACILAR VE EV SAHİPLERİNİ NELER BEKLİYOR?

1 Temmuz 2024 itibarıyla %25 kira zam sınırı kaldırılacak olursa, kira artışları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Ancak bu durum, kiraların bir anda artacağı anlamına gelmiyor. Kira sözleşmelerinin yenilendiği tarihte ev sahipleri, 12 aylık enflasyon ortalamasını baz alarak zam yapabilecek.

Ankara Barosu avukatı Burcu Akar Muratoğlu, eski uygulamaya dönüleceğini belirterek, her ay TÜİK tarafından açıklanan bültende yer alan oranların baz alınacağını ve 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zamlarının belirleneceğini söyledi.

%25 SINIRI OLMASAYDI MAYIS AYI KİRALARINA NE KADAR ZAM YAPILABİLİRDİ?

Kira zam oranını hesaplarken, her kiracı sözleşme yaptığı aydan geriye 11 ay giderek aylık TÜFE oranlarının ortalamasını almalı. Burcu Akar Muratoğlu, 3 Mayıs'ta açıklanan Nisan ayı enflasyonu ve 11 aylık TÜFE oranlarının toplanarak 12'ye bölünmesiyle, %25'lik sınırlama olmasaydı kira zamlarının %59.64 olacağını belirtti. Bu ay itibarıyla ev sahipleri konutlarını %59.64 oranında zam yapabilecekti.

EV SAHİPLERİ KİRA TESPİT DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Kira artışları enflasyon oranına göre belirlendikten sonra, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklarda izlenecek yollar da önemli. Burcu Akar Muratoğlu, kira sözleşmesinin beş yılını dolduran ev sahiplerinin, düşük kira gerekçesiyle kira tespit davası açabileceğini söyledi. Ancak 5 yıl dolmamışsa, ev sahibi sadece kira uyarlaması davası açabilir.

ARABULUCUYA GİTMEDEN DAVA AÇILAMIYOR

Kira davalarındaki mahkeme yoğunluğu nedeniyle, 1 Eylül 2023 itibarıyla kira davaları zorunlu arabuluculuk kapsamına alındı. Burcu Akar Muratoğlu, icra yolu ile tahliyeler hariç tüm tahliye, kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davaları ve kiracı ile kiralayan arasındaki her türlü alacak ve tazminat talepleri için önce arabulucuya gitmenin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte kiracılar ve ev sahipleri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk önemli bir rol oynayacak. Temmuz sonrası kira artışları ve yasal süreçler, konut piyasasında önemli değişikliklere yol açabilir.