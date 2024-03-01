Oto klima ustası, araçlarda bulunan klima sistemleri hakkında kritik uyarılarda bulundu. Bunu yapmayanların sağlığı ciddi şekilde bozuluyor.

Araç klimalarının bakımının düzenli aralıklarla yaptırılması sağlık açısından ciddi riskleri önlüyor. Ancak bakımların ne zaman yaptırılması gerektiği de araç sahipleri açısından merak konusu olabiliyor. Oto klima ustası, konuyla ilgili detayları vererek araç klimasının bakımlarının ne zaman yaptırılması gerektiğinden ve yaptırılmadığında oluşabilecek risklerden bahsetti.

Araç klima ustası Ali Seyhan, klimaların sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının insan sağlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak detayları paylaştı. Bakımları yaptırılmayan araç klimalarının araba içerisinde kötü kokulara neden olabileceğini söyleyen Seyhan, ayrıca bakteri ve mantar oluşumlarına dikkat çekti.

KLİMA BAKIMLARI UZMAN KİŞİLERCE YAPTIRILMALI

Klima bakımlarının sağlıklı bir şekilde yaptırılmasının önemli olduğunu vurgulayan klima bakım ustası Ali Seyhan, bunun için bakımların uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan klima sistemi olan araçların yılda en az bir defa uzman servis tarafından kontrol edilmesini söyleyen Seyhan, sistemin her yıl soğutma maddesinin yüzde 65-70’lik bölümünü kaybedeceğini anlattı.

KLİMANIN BAKIMI İÇİN EN İYİ ZAMAN NEDİR?

Araç içi klimaların bakımının yaptırılması için en iyi zamanın havaların çok ısınmadığı ve polenlerin çıkmaya başlamadığı zamanlar olduğunu vurgulayan Seyhan, ilkbahar aylarına dikkat çekti.

Seyhan, klima bakımı ile ilgili şu detayları verdi:

“Aracınızın klima sisteminin bakımında polen filtresi, klima gazı, klima gazı kaçak tespiti, klima bakteri temizliği, klima kompresörü ve klima termostatının bakımını eksiksiz olarak yapılmalıdır.”

KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Araç içi klimaların bakımlarının düzenli şekilde yaptırılması filtrede bakteri birikimi nedeniyle kötü kokuların oluşumunu durduruyor. Ayrıca yaz aylarında ısıtma ve kış aylarında soğutma etkili şekilde yapılabiliyor.