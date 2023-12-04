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Sorgun’a bağlı Karabalı köyünde yerli mercimek tohumlukların çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla kışlık mercimek demonstrasyon ekimi yapıldı.

Ekim İl Müdürü Tanju Özkaya’nın katılımı ile il ve ilçe müdürlüğü teknik personellerin kontrolünde yapıldı.

Yapılan demonstrasyonla ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, “İnsan gıdasının en temel besin kaynaklarından olan yemeklik baklagillerini üretiminin artırılması ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. İlimiz yemeklik baklagiller üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde yeşil mercimek üretiminde ilimiz 1. sıradadır. Bu üretim miktarını daha da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte temel besin kaynağı olan yemeklik baklagillerini üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. Mercimek konusunda Bakanlığımızın Araştırma Enstitüleri tarafından Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Özkaya, "Yapılan çalışmalar sonucunda yeni çeşitler geliştirilmektedir. İl Müdürlüğümüzün görevlerinden biriside yeniş geliştirilen bu çeşitleri çiftçilerimize ulaştırarak tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bu çeşitlerden Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan Kışlık Yeşil Mercimek çeşidi olan Yusufhan çeşidi ile Kışlık Kırmızı Mercimek çeşidi Kafkas çeşidinin ekimi yapıldı. İlimizde mercimek ekimi yazlık olarak ilkbaharda yapılmaktadır. Bu çeşitleri ekerek aynı zamanda kışlık olarak ekilen çeşitleri de çiftçilerimize göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Yapılan bu deneme ekimi üretim sezonu boyunca İl ve ilçe teknik personelimiz tarafından takibi yapılacak olup ilaçlama ve bakım çalışmalarının zamanında yapılması sağlanacaktır. Hasat, çiftçilerimizle birlikte yapılacak olup ve sonuçlar duyurulacaktır” dedi.