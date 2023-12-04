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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, "Türk sosyal hayatında aile" dersinin müfredatının Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Ortaokullardaki bu ders, "ailenin önemi", "aile olmak", "Türk aile yapısının tarihsel süreci", "toplumsal değişim ve aile" başlıklarını içeren dört ana üniteden oluşacak.

"Ailenin önemi" ünitesinde, öğrencilerin aile kurumunu, önemini, temel işlevlerini, ebeveynlik rollerini ve sosyalleşme sürecinde ailenin rolünü anlamaları hedeflenmektedir. Dersler, sağlıklı toplum yapısı için ailenin oynadığı rolü vurgulayacak ve aile kurmanın fıtrata uygun olduğunu öne sürecektir. Ayrıca, toplumsal statü ve rol kavramları ile aile arasındaki ilişkilere odaklanılacaktır.

Öğrencilerin "Ailenin kültürel özellikleri" ünitesinde, aile büyükleriyle yapılan görüşmeler ve aile tarihini araştırmaları teşvik edilecektir. Fotoğraflar, mektuplar, evlilik cüzdanları, ses kayıtları, kimlik kartları gibi belgeler kullanılarak öğrencilerin aileleriyle ilgili bilgi toplamaları sağlanacaktır. Ayrıca, doğum, ad koyma törenleri, düğün, iftar sofraları ve bayram kutlamaları gibi aile birlikteliğini vurgulayan olayları içeren film, belgesel ve edebi eserlere odaklanılacaktır.

"Türk aile yapısının tarihsel süreci" kapsamında öğrencilere, Türk tarihinin farklı dönemlerindeki aile yapısı ve ailenin kültürel özellikleri öğretilecektir. Bu ders, öğrencilere Türk aile yapısının evrimini anlama ve kültürel bağlamda değerlendirme fırsatı sunacaktır.