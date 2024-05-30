Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aniden hastalandığını ve acil olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Gecenin Ucunda, Ruhumun Aynası, Bu Kalp Seni Unutur mu? ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi popüler dizilerde önemli roller üstlenen 42 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

FMF ATAĞI GEÇİRDİ

Tuba Ünsal, paylaşımında gece hastaneye kaldırılmasına neden olan durumun FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) atağı olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Dün gece geçirdiğim FMF (Ailevi Akdeniz ateşi) atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi."

TEŞEKKÜR MESAJI

"Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım," diyerek hastane çalışanlarına minnettarlığını ifade eden Ünsal, zor bir gece geçirdiğini de vurguladı.