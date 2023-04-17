Özükavak Belediye Başkanımız Oğuz Ünal, "KadirGecesi" münasebetiyle yayınlanan mesajda tüm İslam âleminin kadir gecesini kutladı.

“BARIŞA VESİLE OLSUN”

Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Hakkı korumayı, huzuru, güveni, rahmeti, merhameti, paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, kurtuluşu, affı, sabrı ve bereketi içinde barındıran on bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşmanın hüznünü yaşarken, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesine de kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu içerisindeyiz. Bu vesile ile 17 Nisan 2023 Pazartesi gününü, 18 Nisan 2023 Salı gününe bağlayan gece hep birlikte Kadir gecesini idrak edeceğiz. Kadir gecesi, manasını ve değerini Kur'an-ı Kerim'den alan ve bununla birlikte dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Bu gecenin değerlendirilmesi, ancak Kur'an'a yönelmekle ve O'nun eşsiz mesajını anlayıp daha sonra da hayatımıza aktarmakla mümkün olacaktır. Kadir gecesi, yaşadığımız hayatın çok hızlı seyreden akışı içinde geleceğimize daha iyi hazırlanma noktasında geçmişimizi sorgulama, unutarak veya bilmeyerek işlediğimiz hatalara, isyanlara ve günahlara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır. Mükâfatların bolca verildiği Kadir gecesi, başta kalplerimizin, duygu, düşünce ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arınması, iyi ve güzel davranışlarımızın çoğalıp kötü davranışlarımızın azalması, aramızdaki dostluk, kardeşlik, muhabbet, birlik ve beraberlik, sevgi, saygı ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkânıdır. Birçok güzellik, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran bu mübarek gecede, Yüce Allah'ın bizlere sabır, anlayış ve ihlâs vermesi, doğruyu bulduktan sonra da kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için birbirimize dua edelim. İhtiyaç içerisinde ve zor şartlar altında yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanlarımızın maddi ve manevi yardımlarına koşarak sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin özellikle de tüm Özükavaklı kardeşlerimizin mübarek Kadir gecesini tebrik ediyor ve bu gecenin tüm insanlığın barışına, huzuruna, kardeşliğine, birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah (cc)'tan niyaz ve temenni ediyorum” dedi. Ahmet Ayverdi