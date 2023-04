“Daha güzel ve sağlıklı bir hayata artık daha yakın olabilirsiniz” diyerek bir açıklama yapan Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay tarafından hazırlanan “Bırakabilirsin” mobil uygulaması hakkında vatandaşı bilgilendirdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) sigarayı bırakma sürecinde vatandaş ile olacağını kaydeden Başkan Ertürk,“‘Bırakabilirsin’ mobil uygulaması ile şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı” dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, uygulamanın, sigarayı bırakmak için ihtiyaç olan psikolojik ve sosyal desteği almayı, gerektiğinde YEDAM ile irtibat kurmayı sağladığını söyledi.

“SAĞLIKLI BİR BEDENE KAVUŞUN”

Ertürk açıklamasında, “Yalnızca dijital ortamda değil, dilerseniz bir tuşla telefondan da bilgi sahibi olabilirsiniz. ‘Bırakabilirsin’ ile sigarayı bırakacağınız tarihi belirleyin, böylelikle bırakmaya yönelik motivasyonunuzu artırın. Uygulama içinde bulunan, Fagerström Değerlendirme Ölçeği’ne göre hazırlanmış testle nikotin bağımlılığı seviyenizi öğrenin. Akciğer performansınızı görün, kan dolaşımınızı takip edin, sağlık durumunuzu anlık olarak izleyin. Sigara içmeyenlerle bir araya geldiğinizde ‘Acaba sigara kokuyor muyum?’ endişesi yaşamayın. Daha sağlıklı bir bedene kavuşun. Yeşilay Danışmanlık Merkezi uzmanlarınca hazırlanan yöntemlerle sigara içme isteğinizle baş etmeyi öğrenin. Sigarayı bırakarak kazandıklarınızı mobil uygulama üzerinden istatiksel olarak takip edin. Sigarayı bırakarak, harcadığınız parayı daha faydalı amaçlar için kullanın” şeklinde konuştu.

“YEŞİLAY YANINIZDA”

Yeşilay Danışmanlık Merkezinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Ertürk, “Sigarayı bırakma sürecinizde kat ettiğiniz aşamaları günlüğünüzle daha net olarak görün. Kazandığınız rozetleri sosyal medyadan paylaşın.Sorularınız ve sigara bırakma süreciniz boyunca yaşayacağınız sorunlarınız için ücretsiz Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115 her zaman yanınızda. Bağımsız ve sağlıklı bir hayat adına attığınız her adım için sizi şimdiden tebrik ediyoruz. Bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan