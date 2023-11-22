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Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Ülkücü Şehit Necip Altınok’un kabrini ziyaret etti.

NECİP ALTINOK KİMDİR?

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Dedeler köyünden olup 29 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nda makina mühendisi olarak çalışıyordu. 1974 yılında, MHP Gençlik Kollarında Genel Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Olay günü, akşamüzeri Ankara'nın Küçükesat semtinde bulunan evinin girişinde pusuya yatan komünist militanlar tarafından kurşunlanarak şehit edildi.