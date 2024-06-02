İlk kurulduğunda günlük 500 litre süt toplayan birlik, şimdi Sarıkaya'nın köylerine yerleştirdiği süt soğutma tanklarıyla günlük 20 ton, çiftliklerden ise 60 ton süt toplayıp pazarlıyor.

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Altan Gültekin, üreticilerin sütlerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

YAYLALARA SÜT SOĞUTMA TANKLARI YERLEŞTİRİLDİ

Gültekin, üreticilerin sütlerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için Hisarbey Yaylası'na 6 süt soğutma tankı yerleştirdiklerini ifade etti. Gültekin, "Yaylada 600 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan bulunuyor ve günlük 2 ton süt alıyoruz" dedi.

Hisarbey'in hayvancılık faaliyetleri sayesinde en az göç veren köylerden biri olduğunu vurgulayan Gültekin, buradan topladıkları sütü Yozgat Et ve Süt Kurumu'na verdiklerini aktardı.

Hisarbey Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan göçerlerden Fatma Güverçin, bahar mevsiminde hayvanlarını yaylaya çıkardıklarını belirtti. Güverçin, "Bu sene yağmurumuz çok, otumuz bol, sütümüz de bol. Önceden süt satışında sıkıntı oluyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği sayesinde tankımız var. Sağdığımız sütü tankta topluyoruz, birlik de gelip satın alıyor" diye konuştu.

Sahra Sağlam ise mayıs ayında yaylaya göç ettiklerini ve sabah akşam ineklerini sağıp sütü tanklara getirdiklerini söyledi. Sağlam, "Peynir, yağ, çökelek yapıyoruz. Yaylamız meşhurdur. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Çocuklarımızı okutuyor, evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaylada hayvanlarımıza yem vermiyoruz, her şey doğal. Sütümüz, peynirimiz, tereyağımız çok lezzetli. Sütümüzü tanka boşaltıyoruz, ay sonunda da paramızı alıyoruz" dedi.

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, yerleştirdikleri süt soğutma tankları ve çiftliklerden topladıkları sütle, Yozgat'ın süt üretiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Birlik, üreticilerin sütlerini en iyi şekilde değerlendirerek, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de üreticilerin refahını artırıyor.