Bakan Uraloğlu, Sorgun Yüksek Hızlı Tren Garı'nın açılışını gerçekleştirecek.

13 Mart Çarşamba günü saat 12.00’da gerçekleştirilecek olan açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan katılım sağlayacak.

“TÜM HALKIMIZ DAVETLİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek açılışa Ak Parti Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından tüm vatandaşlar davet edildi.

İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “İlçemizde yapımı tamamlanan Yüksek Hızlı Tren Garı'nın açılışını 13 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceğiz. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek olan açılışımıza tüm halkımız davetlidir” denildi.

8 İSTASYON BULUNUYOR

405 kilometrelik hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Birçok istasyonun açılışının gerçekleştirildiği hatta Sorgun Yüksek Hızlı Tren Garı Çarşamba günü açılacak. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük yer alıyor.

ULAŞIM 1 SAATE İNDİ

Ankara –Sivas hızlı tren hattının toplam uzunluğu 405 kilometre olup Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyondan oluşmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi ile Ankara-Sivas arası 12 saat olan demiryoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde ise1 saate indi.

EN UZUN TÜNEL AKDAĞMADENİ’NDE

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğü de 2 bin 222 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.