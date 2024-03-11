Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik Spor takımı ilk dakikalardan itibaren rakibi karşısında üstünlük kurmaya çalıştı.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik Spor takımı da konuk ekip Kırşehir Belediyespor takımı da hem savunmada, hem de hücumda etkili oldular. Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın ilk yarısını Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik Spor takımı 18-17 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da iki takım birbirine üstünlük kuramayınca Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik Spor takımı ile Kırşehir Belediyespor puanları paylaştı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İsmail Doğan, Deniz Öztürk hakem ikilisi yönetti. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik Spor takımında Emine Akyüz ve Semanur Buse Baran 7, Ela Hüzmeli, Hilal Doğan 6, Atiye Gülseven 5, Rümeysa Atik 4, Sudenaz Kıyga, Nurşen Aydın 2 gol attı.

Konuk ekip Kırşehir Belediyespor’da ise Zeynep Yüksektepe attığı 12 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en skorer ismi olurken, İrem Erkaya 8, Bedriye Buse Erdoğan 6, Gizem Yapıcı, Ceyda Doğan, Esra Gözüm 4, Tuğba Sungur 1 gol attı. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik Spor takımında Nurşen Aydın, Diyar Şeyirt bir kez, Atiye Gülseven ise 3 kez iki dakika cezası alırken Atiye Gülseven kırmızı kart gördü. Kırşehir Belediyespor’da Tuğba Sungur ve Ceyda Doğan bir kez, Zeynep Yüksektepe ise iki kez iki dakika cezası aldı.