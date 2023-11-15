Başkan Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor’un U14 maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kavgadan, dövüşten, kötü sözden uzak; saygı, sevgi ve hoşgörü içinde dostluğun kazanacağı yeni bir futbol anlayışı ortaya koyacağız. Türkiye Futbol Federasyonu U14 liginde oynayan ve ilk maçına çıkan Akdağmadeni Gücü Spor, Sarıkaya Belediye Spor ile deplasmanda karşılaştı. Sevgi, saygı ve dostluk içinde geçen karşılaşmada maç berabere bitti. Dostluk kazandı” ifadelerini kullandı.

U14 liginde ilk maçına çıktı2

“SARIKAYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ’NE TEŞEKKÜR”

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Başkan Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü’nü ağırlayan Sarıkaya Belediye Spor Kulübü’ne misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü sporcularımızı; saygı, sevgi ve hoşgörü ile karşılayan ve ev sahipliği yapa

U14 liginde ilk maçına çıktı1

“DOSTLUĞUN KAZANACAĞI BİR FUTBOL ANLAYIŞI BENİMSEYECEĞİZ”

Başkan Aydoğmuş, dostluğun kazanacağı bir futbol anlayışı ortaya koyacaklarına dikkat çekerek, “Allah izin verirse Yozgat 'ta U14 liginde karşılaşacak olan tüm takım yöneticileri ve sporcu kardeşlerimizle; kavgadan, dövüşten, kötü sözden uzak, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde kim kazanırsa kazansın dostluğun kazanacağı yeni bir futbol anlayışı ortaya koyacağız. Yozgat 'ta U14 liginde oynayacak tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi