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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından derlenen 2023 yılı Ekim ayı verilerine göre, Yozgat il genelinde ölüm nedenleri istatistikleri açıklandı.

Dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 41,4 ile öne çıkarken, solunum sistemi hastalıkları yüzde 16,7 ile ikinci sırada. İyi ve kötü huylu tümörler yüzde 11,6, diğer hastalıklar ise yüzde 11,4 ile sıralandı.

Ayrıca, sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı 346 olurken, sağlık başına düşen kişi sayısı hekimde 573 ve hemşirede 341 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, Türkiye genelindeki ortalamanın üzerinde olarak tabloya yansıdı. Türkiye genelinde sağlık personeli başına düşen kişi sayısı hekimde 461, hemşirede 364. Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı ise Türkiye genelinde 333 oldu.

Sağlık istatistiklerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise kaba doğum oranındaki düşüş oldu. Yozgat genelinde kaba doğum oranı 2020’de yüzde 11,5, 2021’de yüzde 10,7 ve 2022’de yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Bebek ölüm hızı ise 2019’da yüzde 8,0 iken, 2020’de yüzde 10 ve 2021’de yüzde 8,6’ya düştü.

Yozgat’ın sağlık ve demografik göstergelerindeki bu değişiklikler, ilin sağlık sistemine ve genel sağlık durumuna dair önemli bilgiler sunuyor.

Bu veriler, Yozgat il genelinin sağlık istatistikleri, yerel yönetimler, sağlık profesyonelleri ve toplumun geneli için önemli bir rehber niteliğinde olurken, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesi adına atılacak adımları belirleme konusunda değerli bir kaynak oluşturdu.