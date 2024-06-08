Türkiye'nin ikinci astronotunun uzay yolculuğu için geri sayım başladı. Türkiye'nin adını uzayda bir kez daha yazdıracak olan Atasever, aviyonik mühendisi olarak dikkat çekiyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin ikinci astronotunun uzay yolculuğu için geri sayım başladı. ABD'nin New Mexico Eyaleti'ndeki Spaceport tesislerinden gerçekleşecek uçuşa saatler kaldı. Alper Gezeravcı'dan sonra uzaya giden ikinci Türk astronot olacak olan Tuva Cihangir Atasever, hayatı, kariyeri, yaşı ve ailesi hakkında merak konusu haline geldi. Türkiye'nin adını uzayda bir kez daha yazdıracak olan Atasever, aviyonik mühendisi olarak dikkat çekiyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

Sonrasında ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı uçuşu, hava şartlarının uygun olması durumunda 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaleti'nde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuşta, Atasever'i taşıyacak "VSS Unity" yörünge altı aracı, önce bir taşıyıcı uçakla yaklaşık 14 kilometrelik bir yüksekliğe ulaşacak. Ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 85 km ile 90 km aralığında bir irtifaya ulaşacak.

HANGİ DENEYLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK?

Tuva Cihangir Atasever, yaklaşık 3 dakika sürecek serbest düşüşteki mikro yer çekimi ortamında çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirecek. Bu deneyler arasında biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kalemi testinden radyasyon analizine kadar yedi farklı deney bulunuyor. Atasever tarafından gerçekleştirilecek bu deneylerin, bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli katkılar sağlaması bekleniyor.