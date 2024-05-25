Sarıkaya Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası heyecanı başladı.

21 Mayıs 2024 Salı günü başlayan Sarıkaya Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası müsabakaları Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda ilk haftasını geride bıraktı.

Kamu kurumlarının yanı sıra İlçe Esnaflarının kurduğu 17 takım 4 grupta mücadele edilecek. Şu ana kadar oynanan maçlar Sarıkaya Halkı'nın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Oynanacak eleme müsabakaları sonucunda kupa sahibi bulacak.