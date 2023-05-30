Gerçekleştirilen turnuva sonrasında kazananlara kupa takdiminde bulunuldu. Turnuvada, Yeni Anadolu Madencilik Voleybol Takımı birinci olarak belirlendi.

Turnuvaya Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de katılım sağladı.

Turnuva sonrasında açıklamada bulunan Başkan Ekinci, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki kurumlar arasında düzenlenen voleybol turnuvasının kupa törenine katıldık. Centilmence yarışan tüm takımlarımızı ve birinci olan Yeni Anadolu Madencilik Voleybol Takımını tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan