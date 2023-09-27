Tokat’ın merkezinde Mehmet Paşa mahallesinde bulunan Kaya Cami adını yapıldığı zeminden alıyor. Kaya üzerine inşa edilen caminin temeli bulunmamasına rağmen 500 yıldır zamana meydan okuyor. Caminin minare yapısı ve mimarisinden dolayı 15. Yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Hicri takvime göre 1328 yılında mahalle sakinleri tarafından restore edilerek tekrar ibadete açılan camii günümüzde temelsiz cami olarak biliniyor. Kaya üzerine yapılmış olan cami temelsiz olmasından dolayı Türkiye de tek olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

"Türkiye de bunun benzeri bir cami yok"

Kaya caminin Türkiye de tek olduğunu belirten Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Adem Sönmez, "Cami hakkında çok detaylı bir bilgi bulunmuyor. 15. Yüzyılda yapıldığı söyleniyor, bildiğim kadarıyla. Caminin en büyük özelliği temelinin taş olması, büyük bir kaya üzerine oturtulmuş olmasıdır. Türkiye de bildiğim kadarıyla temeli taş olan, kaya olan başka bir cami yok diye biliyorum. Şuan cami biraz bakımsız ama yenileme çalışmaları için projesi hazır sadece başlanması kaldı ancak ne zaman başlanacak bilmiyorum. Şuan ki durumu pekiyi değil biraz bakımsız kalmış durumda bakım onarım gerekiyor. Temelsiz cami olarak bilinir, temeli kaya üzerine oturtulmuştur. Minare kısmının altında bulunan kayalarda gözükür durumda. Türkiye de bunun benzeri bir cami yok" şeklinde konuştu. (İHA)