Edinilen bilgilere göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Yıldızeli,i Akıncılar ve Merkez ilçelerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde 3 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı, “Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” açıklamalarında bulundu. (İHA)