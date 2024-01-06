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Yozgat’ta 2023 yılında 14 kişiye elektronik kelepçe takılırken, halen 9 şahıs elektronik kelepçe ile izleniyor.

Türkiye genelinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından elektronik kelepçe hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddettin önlenmesi için 670 kişi elektronik kelepçe ile izlendiği söylendi.

Edindiğimiz bilgilere göre bu 670 kişiden 9’u Yozgat’ta yer alıyor.

Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve aile içi şiddetin önlenmesi adına uygulamaya konulan elektronik kelepçe uygulaması Yozgat’ta da uygulanıyor.

Uygulamayla elektronik kelepçe takılan yükümlüler, polis ve jandarma ekiplerince 7 gün 24 saat canlı takip ediliyor. Şuan Yozgat’ta 9 yükümlü elektronik kelepçeyle izleniyor.

Yükümlülerin mağdura yaklaşmaları halinde bildirim alan merkez, en yakın ekibi mağdurun bulunduğu adrese yönlendiriyor.