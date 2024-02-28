Türkiye Kupası'nın çeyrek final aşaması, tek maç eleme formatıyla düzenlenecek. Bu karar, futbolseverlerin merak ettiği "Türkiye Kupası Tek Maç mı?" sorusunun cevabını oluşturuyor. Kazanan takımlar, yarı final aşamasına geçerek çift maç eleme sistemiyle mücadele etme şansını elde edecekler.

Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmaları ise iki aşamalı eleme usulüyle gerçekleşecek. Bu anlamda, futbolseverlerin "Türkiye Kupası Tek Maç Üzerinden mi Olacak?" sorusuna net bir cevap verilmiş oldu. İlk aşama tek maç üzerinden, ikinci aşama ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının tarihleri daha sonra belirlenecek. Şu an için çeyrek final eşleşmeleri şu şekildedir:

Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe

Trabzonspor vs. Başakşehir

Beşiktaş vs. Konyaspor

Galatasaray vs. Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.