Başkan Arslan’a hayırlı olsun dileklerini ileten Salman, dünyaya nam salmış pehlivanlar yetiştiren şehrimizde ki güreşle ilgili faaliyetler hakkında bir süre sohbet ettiler.

HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDULAR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili, hemşehrimiz Kerim Salman, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kirazlı ve A Milli Güreş Milli Takım Antrenörü Yusuf Köse belediye ziyaretinde Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bir araya geldiler.

Başkan Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan TGF yetkilileri Yozgat’ta ki güreş faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Arslan, ”Yozgat geçmişten günümüze Ata Sporumuz olan güreşte dünyaya nam salmış birçok pehlivan yetiştirdi ve hem şehrimizin hemde ülkemizin tüm dünyada tanıtımını yaptı, yapmaya da devam ediyor. Spor büyük kitlelere ulaşan, başarılı sporcuların yetiştiği yerlere ilgi duyulmasını bu vesile ile tanıtımının yapılmasında çok önemli. Dünyaca ünlü pehlivanların yetiştiği şehrimizde güreşin daha geliştirilmesi ve başarılarının artarak devam etmesi için bizlerde elimizden gelen desteği daha önce verdik şimdide vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve spor üzerine sohbet sonrası Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili, hemşehrimiz Kerim Salman ve beraberindeki heyet başkan Kazım Arslan’a 100 Plaketi ve Milli Takım Forması takdiminde bulundular.

MAHALLE MUHTARLARINDAN ZİYARET

Yozgat genelinde geçmiş dönemde görev yapmış, yeni dönemde görev yapan mahalle muhtarları Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Mahalle muhtarlarının ziyaretinde şehirde geçmişten günümüze kadar yapılan çalışmalar hakkında istişare yapılırken yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.