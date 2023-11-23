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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, 17 Kasım haftasında kaydedilen 5,854 milyar dolarlık artışla, son 9 yılın zirvesine çıkarak 134 milyar 468 milyon dolara ulaştı. TCMB'nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, brüt döviz rezervleri 4,582 milyon dolarlık bir artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 1,271 milyon dolarlık bir artışla 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde toplam rezervlerdeki 5,854 milyar dolarlık artış, 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmasını sağladı. Mayıs sonundan 17 Kasım'a kadar geçen süre zarfında toplam rezervlerdeki artış yüzde 36,6'ya denk gelen 36 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'nin rezervleri, 15 hafta üst üste artış göstererek, 1987'den bu yana kaydedilen en uzun artış rekorunu elde etti. Bu olumlu gelişme, Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.