05-07 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2023-2024 Okul Sporları Para Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde dereceye giren sporcuların performansı takdir topladı.

Yıldızlar kategorisinde yarışan Kerim Duyar, S-6 kategorisinde gösterdiği olağanüstü performansla dikkat çekti. Duyar, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre karışık, 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü ve 400 metre serbest kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Muhammed Enes Sarı, S4 kategorisinde etkileyici bir performans sergiledi. Sarı, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kurbağalama disiplinlerinde Türkiye birincisi olurken, 100 metre serbest ve 200 metre serbest kategorilerinde Türkiye ikinciliği elde etti. Ayrıca, 150 metre karışık kategorisinde de Türkiye ikinciliği unvanını kazandı.

S. Enes Mete Arslan da genç erkekler kategorisindeki performansıyla dikkat çekti. Arslan, S4 kategorisinde 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 150 metre karışık kategorilerinde Türkiye birinciliği elde etti. Ayrıca, 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü disiplinlerinde de Türkiye ikinciliği kazandı.

Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Taha Umut Şahin ise S6 kategorisinde 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 100 metre sırtüstü disiplinlerinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Yozgat Valiliği, başarılı sporcular hakkında şu açıklamayı yaptı: “Dereceye giren tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”