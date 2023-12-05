Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 yılında dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf astsubay alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, 24 Aralık 2023 (saat 23.59) tarihine kadar yapılabilecek.
2023 yılı dış kaynaktan askeri personel alımında, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bünyesinde bando sınıfı muvazzaf astsubay istihdam etmek üzere toplamda 55 astsubay alacak.
Alım Yapılacak Komutanlıklar ve Kontenjanlar:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BANDO SINIFI 26 ASTSUBAY ALIMI KONTENJANLARI:
Mib.Klarnet: 3 Kişi
Fagot/Basson: 2 Kişi
Korno: 2 Kişi
Bariton: 2 Kişi
Trombon: 2 Kişi
Kornet: 2 Kişi
Küçük Bas: 2 Kişi
Çecgani: 5 Kişi
Zurnazen: 4 Kişi
Nakkarezen: 1 Kişi
Davulzen: 1 Kişi
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BANDO SINIFI 15 ASTSUBAY ALIMI KONTENJANLARI:
Sib.Klarnet: 2 Kişi
Alto Saksafon: 1 Kişi
Bariton Saksafon: 1 Kişi
Trompet: 1 Kişi
Korno: 2 Kişi
Trombon: 1 Kişi
Vurmalı Çalgılar: 1 Kişi
Kornet: 1 Kişi
Büyük Bas: 1 Kişi
Küçük Bas: 1 Kişi
Büğlü: 1 Kişi
Nakkarezen: 1 Kişi
Davulzen: 1 Kişi
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BANDO SINIFI 14 ASTSUBAY ALIMI KONTENJANLARI:
Obua: 1 Kişi
Sib. Klarnet: 2 Kişi
Fagot/Basson: 1 Kişi
Korno: 1 Kişi
Trombon: 1 Kişi
Vurmalı Çalgılar: 1 Kişi
Gitar Kontrbas: 1 Kişi
Büğlü: 2 Kişi
Çevgani: 1 Kişi
Davulzen: 1 Kişi
Köşzen: 2 Kişi
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
Türk vatandaşı olmak.
Yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.
Askeri okullardan çıkmamış olmak ve disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce istihdam edilmemiş olmak.
Sözleşmeli er/erbaş olarak görev yaparken sözleşmesinin idarece feshedilmemiş olmak.
Devlet memurluğundan veya kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
(Detaylı başvuru şartları için ilgili yönetmeliklere başvurulmalıdır.)
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular, 24 Aralık 2023 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile online olarak yapılabilecek.
Şahsen, postayla veya dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvuru yapan adaylar, ilgili şartları sağladıktan sonra yazılı sınav, değerlendirme testi, fiziki yeterlik testi ve mülakat sınavında başarılı olmalıdır. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.Kaynak: AA