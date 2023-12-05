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Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 yılında dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf astsubay alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, 24 Aralık 2023 (saat 23.59) tarihine kadar yapılabilecek.

2023 yılı dış kaynaktan askeri personel alımında, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bünyesinde bando sınıfı muvazzaf astsubay istihdam etmek üzere toplamda 55 astsubay alacak.

Alım Yapılacak Komutanlıklar ve Kontenjanlar:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BANDO SINIFI 26 ASTSUBAY ALIMI KONTENJANLARI:

Mib.Klarnet: 3 Kişi

Fagot/Basson: 2 Kişi

Korno: 2 Kişi

Bariton: 2 Kişi

Trombon: 2 Kişi

Kornet: 2 Kişi

Küçük Bas: 2 Kişi

Çecgani: 5 Kişi

Zurnazen: 4 Kişi

Nakkarezen: 1 Kişi

Davulzen: 1 Kişi

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BANDO SINIFI 15 ASTSUBAY ALIMI KONTENJANLARI:

Sib.Klarnet: 2 Kişi

Alto Saksafon: 1 Kişi

Bariton Saksafon: 1 Kişi

Trompet: 1 Kişi

Korno: 2 Kişi

Trombon: 1 Kişi

Vurmalı Çalgılar: 1 Kişi

Kornet: 1 Kişi

Büyük Bas: 1 Kişi

Küçük Bas: 1 Kişi

Büğlü: 1 Kişi

Nakkarezen: 1 Kişi

Davulzen: 1 Kişi

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BANDO SINIFI 14 ASTSUBAY ALIMI KONTENJANLARI:

Obua: 1 Kişi

Sib. Klarnet: 2 Kişi

Fagot/Basson: 1 Kişi

Korno: 1 Kişi

Trombon: 1 Kişi

Vurmalı Çalgılar: 1 Kişi

Gitar Kontrbas: 1 Kişi

Büğlü: 2 Kişi

Çevgani: 1 Kişi

Davulzen: 1 Kişi

Köşzen: 2 Kişi

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk vatandaşı olmak.

Yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Askeri okullardan çıkmamış olmak ve disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce istihdam edilmemiş olmak.

Sözleşmeli er/erbaş olarak görev yaparken sözleşmesinin idarece feshedilmemiş olmak.

Devlet memurluğundan veya kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

(Detaylı başvuru şartları için ilgili yönetmeliklere başvurulmalıdır.)

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, 24 Aralık 2023 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile online olarak yapılabilecek.

Şahsen, postayla veya dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru yapan adaylar, ilgili şartları sağladıktan sonra yazılı sınav, değerlendirme testi, fiziki yeterlik testi ve mülakat sınavında başarılı olmalıdır. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.