Türk Kızılay tarafından düzenlenen "Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, yazılı mesajı okundu.

Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, kırmızı yeleklilerin iyilik timsali ve insanlığın yüz akı birer kahraman olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İyilik yapmanın gönülden geldiğini, samimiyet gerektirdiğini, aşkla yapılan her işin hayırla sonuçlandığını bizlere yaşayarak, yaşatarak kanıtlayan 'kırmızı yeleklileri' her zaman bizim gizli kahramanlarımız olarak gördüm. Her afette, her zor günde sayısı artan 'kırmızı yelekliler' gönüllerimizi de fethettiler" dedi.

Kırmızı yeleklilerin Türkiye'nin ve insanlığın geleceğine, merhametin bu topraklarda nice yıllar hüküm süreceğine dair inancını tazelediğini kaydeden Göktaş, "Türk kültüründe heyecanın ve kudretin sembolü olan kırmızı renk Anadolu insanının yardım için çırpınan yüreğinin nişanesi olmuş. İyilik yapmanın gönülden geldiğini, samimiyet gerektirdiğini, aşkla yapılan her işin hayırla sonuçlandığını bizlere yaşayarak, yaşatarak kanıtlayan 'kırmızı yeleklileri' her zaman bizim gizli kahramanlarımız olarak gördüm. Her afette, her zor günde sayısı artan 'kırmızı yelekliler' gönüllerimizi de fethettiler" ifadelerini kullandı.

Göktaş, bakanlıkları bünyesinde hizmet veren psikososyal destek personellerinin de kırmızı yelekliler arasında yer aldığını kaydederek, Türk Kızılay gönüllüleriyle birlikte büyük bir ekibi oluşturduklarını belirtti.

GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Programda, Bakan Göktaş, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, gazeteci Müge Anlı, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Jessie Thomson, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 24TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, CNN Türk Televizyonu Genel Müdürü Murat Yancı, akademisyen Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, akademisyen Prof. Dr. Erol Göka, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin jüri üyeliğinde belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi.

Toplamda 21 ismin farklı kategorilerde ödüle layık görüldüğü programda, Bakan Göktaş ve Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "İlham Veren Gönüllü Ödülü"ne hak kazanan Şeyma Alakuş, "Engellileri Aşan Gönüllü Ödülü"ne hak kazanan Ercan Kubaş, "Afetin Gönüllüsü Ödülü"ne hak kazanan Melike Esra Çağman'a ödüllerini verdi.

Ödül alan diğer kurumlar ve isimler şöyle:

"Afetin Gönüllüsü" kategorisinde Mustafa Aydın, "Sporun Gönüllüsü" kategorisinde Mehmet Topal, “Sivil Toplumun Gönüllüsü” kategorisinde Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ile Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz, “Kurumsal Gönüllü” kategorisinde LC Waikiki CEO Yardımcısı Halil İbrahim Avaşlı ile Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Medyanın Gönüllüsü” kategorisinde gazeteci Fulya Öztürk, “Evrensel Gönüllü” kategorisinde Server Beşirli, “Kızılay Kızılhaç Kırmızı Aile Gönüllüsü” kategorisinde Mamazhakyp Uulu Ashim, “Kızılay Özel Ödülü” kategorisinde merhum Nurican Gök adına anne ve babası Nevriye ve Kemal Gök, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Genç Kızılay Topluluğu” kategorisinde Diyarbakır Genç Kızılay Başkanı Mehmet Şirin Şenkul, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay Kadın Topluluğu” kategorisinde Kızılay Kartal Kadın Başkanı Ayşe Neşe Kaynar, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay Engelsiz Topluluğu” Kızılay Engelsiz Urla Başkan Yardımcısı Aynur Ünsel, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay İl Merkez Şubesi” kategorisinde Kızılay Hatay Şube Başkanı Şükrü Kudret Özbakış, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay İlçe Şubesi Ödülü" kategorisinde Mustafa Türk (Fatih Şubesi), "En Fazla Göreve Katılan Gönüllü Ödülü" kategorisinde Melek Turan, "Nüfusu Oranına Göre En Fazla Gönüllü Sayısı Olan Kızılay İl Merkez Şubesi Ödülü" kategorisinde Volkan Burak Mumcu (Erzincan Şubesi), "Nüfusu Oranına Göre En Fazla Gönüllü Sayısı Olan Kızılay İlçe Şubesi Ödülü" kategorisinde Murat Kocagül (Akdağmadeni Şubesi)."