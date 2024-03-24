Türkiye'nin ilk halı belgeseli olan ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) projesi olarak hayata geçirilen "ANADOLU HALISI: Ruhumun Dili, Sözümün Rengi" Haziran ayından itibaren THY'nin uçak içi eğlence sistemine dahil oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 1 yıllık çalışma sonrası ortaya çıkan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve Habitat TV iş birliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığının destekleri ile gerçekleştirilen Türkiyenin ilk halı belgeseli ANADOLU HALISI: Ruhumun Dili, Sözümün Rengi belgeseli, haziran ayında THYnin uçak içi eğlence sistemine dahil olacak.

Kamera arkasında yapımcı ve belgesel yönetmeni Coşkun Aral'ın yer aldığı belgeselin hazırlık aşamasında 2 ay süren keşif gezisi gerçekleştirildiğini kaydeden İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, Türkiyenin doğusundan batısına 100e yakın köy ziyaret edildi.

Toplamda 32 bin kilometre yol yapıldı. Bu çeşitlilik sayesinde pek çok farklı motif ve yöresel özellikler ön plana çıkartıldı.

Belgeselde münferit dokumacılara, halk eğitim merkezlerine ve atölyelere yer verildi. Belgeselimiz Geçen yıl TRT Belgesel kanalında 3 bölüm olarak yayınlandı. Şimdi ise Türkiyenin en önemli markalarının başında gelen, milyonlarca kişinin yolculuk yaptığı Türk Hava Yollarının uçak içi eğlence sisteminde yayınlanmaya başlayacak. Belgeselimiz haziran ayından itibaren sisteme dahil olacak. diye konuştu.

Belgeselin Türk halıcılığına ekonomik ve sosyal katkıda bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Hayri Diler, "Bir halı ülkesi olan Türkiye, bu konuya daha fazla eğilmeli. Yapılan saha araştırmasına göre hala 20 bin dokuyucu bu meslekle ilgileniyor. Ancak bu mesleğin daha ileriye gitmesi için yeni dokunuşlara ihtiyaç var. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Dünyanın hayranlık duyduğu zamansız halı motiflerimizi bu belgesel ile kayıt altına aldık. Şimdi bu mesleği ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığımız iş birliğinin de sektörümüz için umut verici olduğunu söylemeliyiz. Belgeselimizin daha fazla kişiye ulaşması için girişimlerimiz devam edecek." dedi.