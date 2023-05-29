Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda düzenlenen etkinlikte gençler hem yürüyüş hem temizlik yapıp hem de çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler.

Yürüyüşte Türk bayrağı açan gençler güzel görüntüler oluşturdular.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ve çok sayıda genç katıldı.

Gençlik Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, “Sağlıklı yaşam, temiz çevre ve doğa diyerek gençlerimizle birlikte Çamlık Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptık. Voleybol, halat çekme oynayarak güneşli günün tadını çıkardık” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan