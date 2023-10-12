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Genel Başkan Taşcı, tüm STK'lara çağrı yaparak, "Dünya mazluma kör, zalime kalkan oldu” dedi.

Başkan Taşçı yaptığı açıklamada, “Siyonist İsrail’in Filistin halkına yıllardır uyguladığı zulme, katliama, soykırıma sessiz kalan Batı dünyası, yok oluşun pençesinden kurtulmak için bir avuç insanın yapmış olduğu hamleye karşı, Gazze’de yaşayan mazlum Müslümanları yok etmek için hemen birleşti. İşgalci İsrail çoluk-çocuk, kadın-yaşlı, sivil-masum demeden, hedef gözetmeden, havadan-karadan, en ağır silahlarla ve kullanılması yasaklanmış fosfor bombalarıyla Gazze’ye saldırıyor. İsrail savaşmıyor katliam yapıyor. İsrail karşılık vermiyor savaş suçu işliyor. Şer cephesi bir refleksle zulüm ekseninde birleşmişken İslâm dünyası ne yazık ki sefilleri oynuyor. Katliamı neredeyse perde arkasından izliyor. Her daim dik duran, mazlumun yanında yer alan, millî ve manevî değerlere bağlı olan milletin torunları olarak bizim, yaşanmakta olan bu katliama sessiz kalmamız ecdadımıza ihanettir. İşgalci Siyonist İsrail savaş suçu işliyor, sadece Filistinlileri değil aynı zamanda insanlığı katlediyor. Bundan dolayı yargılanmalıdır" dedi.

Taşçı, "İşgal ettiği topraklardan da çıkarılmalıdır. Diğer bir husus; İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’yı tutsak ediyor olmasıdır. Mescid-i Aksa acilen özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. Bugün Mescid-i Aksa'nın tutsaklığına rıza gösterenler, olası bir işgalle Kâbe’nin (Mescid-i Haram'ın) tutsaklığına da rıza gösterirler! Bu tipler kimliksiz Müslümanlardır... Bunlar İslam'ın ne olduğunu bil(e)mezler, Mescid-i Aksa'nın misyonunu da anlayamazlar! Yaşadığımız bu sıkıntıların yok edilmesi tüm Müslümanların ortak görevidir. Çözüm yolunun merkezinde de birlik ve beraberlik ruhunun inşa edilmesi yatmaktadır. Birlik ve beraberliğimizin inşası özelden başlayıp genele doğru açılması gerekir. Müslümanlar olarak yüreklerimizin bir atması gerekir. Gelin millî ve manevî meselelerde ortak zeminde bir araya gelip mücadelemizi omuz omuza yapalım. Gelin işgalci İsrail’e karşı yapılması gereken mücadele şeklini birlikte tartışalım. Gelin STK’lar olarak bir masa etrafında oturup ortak akıl oluşturalım. Gelin kurumumuzdaki sendikalar olarak aynı safta yer alıp aynı dili konuşalım. Zalimlerin işgal ettiği hedefe aynı mevziden ateş edelim” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)