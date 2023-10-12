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İki adımla kent değiştirebilen ve iç içe bir yaşam sürdüren vatandaşlar, karmaşık coğrafi yapının ortadan kaldırılarak tek merkezde birleşmeyi istiyor.

Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat’ın Yerköy ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile Köseli beldesini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor. İki ilçe ve bir belde merkezi hem şehirleşme yönünden hem de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden tamamen birleşmiş durumda bulunuyor. Farklı illere bağlı oldukları halde iç içe yaşanılan iki ilçe ve bir beldede zaman zaman ilginç görüntüler de meydana geliyor. Evleri karşı karşıya olup illeri farklı olan komşular, birbirlerini Yozgat’ın ya da Kırşehir’in alan kodunu çevirerek arayabiliyor. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ikamet edip iş yeri Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan bir kişi, 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. İki ilçenin kaymakamlık binalarının arası ise sadece 10 dakika sürüyor. Çiçekdağı halkı çoğu zaman alışverişlerini Yerköy ilçesinden yaparken, Yerköylü vatandaşlar da bazı ihtiyaçlarını Çiçekdağı’na giderek kolaylıkla karşılayabiliyor.

Bu karmaşık yapıyı ortadan kaldırmak adına konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a fotoğraflarla birlikte mektup yazdığını ifade eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesi ile Yozgat’ın Yerköy ilçesinin tek merkezde birleşmesi fikrini kendilerine ilettiğini söyledi. İki ilçe ve belde halkı da birleşme konusunda Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz ile hemfikir olduklarını belirtti.

50 YILLIK SORUN

Yerköy, Çiçekdağı ve Köseli beldesi halkının bir arada yaşadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Düğünlerimiz, cenazelerimiz bir oluyor. Bu yerler, birbirlerine o kadar girmişler ki bir binanın yatak odası Kırşehir’deyken oturma odası Yerköy’de yer alıyor. Hemen yan camide görev yapan bir imam Kırşehir’den maaş alırken hemen yanı başındaki bir okulda görev yapan öğretmen Yozgat’tan maaş almakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konu ile ilgili fotoğraflarıyla beraber bir mektup yazdık. Burada 2 kaymakam ve 3 belediye başkanının olması çok fazla. Suyumuz, kanalizasyonumuz ve altyapımız bir hatta adliyemiz birleşmiş vaziyette. 40 bin nüfuslu bu 3 yerde, 3 belediye başkanının olması ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bu durum 50 yıllık bir sıkıntıdır. Bu mesele Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıntılı bir şekilde anlatılırsa kendisi zaten burayı birleştirecektir. Kendilerinden bunu arz ediyoruz” dedi.

REFERANDUM DA YAPILSA BİRLEŞME KARARI ÇIKACAKTIR

Yerköy, Çiçekdağı ve Köseli beldesi halkının yüzde 90’nın da bu birlikteliği istediğine değinen Yılmaz, “Referandum da yapılırsa zaten yüzde 90 oranında Çiçekdağı, Köseli ve Yerköy’ün birleşmesi yönünde bir karar çıkacaktır. Biz devlet büyüklerimizin bu durumu yerinde görürlerse bu olaya çözüm bulacaklarına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya Yerköy, Çiçekdağı ve Köseli beldesi halkı olarak el atacağına inanıyorum” diye konuştu.

EVİ ÇİÇEKDAĞI’NDA BAHÇESİ YERKÖY’DE

Yerköy Sanayi esnaflarından Recep Yıkılmaz ise Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinin birleşmesini istediklerini söyleyerek, “Ben sanayi esnafıyım, yan komşum Çiçekdağı ilçesinden ben Yerköylüyüm. O Çiçekdağı’nda ben Yerköy’de ikamet ediyorum. Biz Yerköy ve Çiçekdağı’nın birleşmesini çok istiyoruz. Halkın da zaten yüzde 80’i birleşmek istiyor. İç içe yaşıyoruz, yan yana komşuyuz, bahçesi Yerköy’de olup evi Çiçekdağı’nda olanlar var. Bizim çok sıkıntılarımız var birleşirsek daha iyi hizmet alırız. Devlet yetkililerimizden de bu 3 yerin birleşmesini istiyoruz” dedi.

ÇİÇEKDAĞI İLE YERKÖY’ÜN ARASI SADECE BİR ADIM

Çiçekdağı ve Yerköy halkının iç içe bir yaşam sürdüğünü belirten vatandaşlardan Nuh Çetiner de, “Memleketim Çiçekdağı ama Yerköy’de ikamet ediyorum, ben esnafım, Çiçekdağı, Köseli ve Yerköy’ün birleşmesini istiyorum. Bir belediye başkanı olursa hizmet daha da güzel olur. Çiçekdağı ile Yerköy’ün arası sadece bir adım. İç içe yaşıyoruz ilçelerin arası sadece bir adım” şeklinde konuştu.