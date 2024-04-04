Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda görev yapan tüm öğretmenlere zorunlu eğitim verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretmenlere yönelik zorunlu eğitim programını duyurdu.

Bakanlık, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü aracılığıyla, ülke genelindeki tüm Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen bir yazıyla, etik eğitiminin tüm öğretmenlere sunulacağını açıkladı.

Bu adım, Bakanlık ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında imzalanan Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü'nün bir sonucudur ve tüm öğretmenlerin bu eğitime katılması zorunlu tutuldu.

Öğretmenlere, etik davranış ilkelerine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla 4 saatlik Etik Eğitimi Semineri verilecek.

Eğitimlerin tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, Bakanlık, öğretmenlerin bilgilerini toplamak üzere okullara başvuruda bulundu.

Bu adımın, eğitim sistemimizdeki etik değerlere daha fazla vurgu yapmayı ve öğretmenlerimizin bu konuda daha bilinçli olmalarını sağlamayı amaçladığı belirtildi.