Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni uygulama geliyor. Tüm araçlara zorunlu takılacak.

Türkiye'de akaryakıt sektörü, vergi kaçakçılığını önleme amacıyla önemli bir adım atıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi gelirlerindeki kayıpları azaltmak ve usulsüz fatura kullanımını engellemek için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu yeni sistem, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm araçlar için zorunlu hale gelecek ve akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişlerini sonlandırarak taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak kaydedecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS'nin kurulumu ve yönetimi konusunda öncülük edecek ve taşıt montaj firmalarına yönelik eğitimler düzenleyecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, akaryakıt sektörü temsilcileriyle düzenli toplantılar yaparak işbirliğini güçlendirecek.

UTTS kapsamında yapılan düzenlemelere göre, iş amaçlı kullanılan tüm araçlara 31 Aralık 2024'e kadar Taşıt Tanıma Birimi monte edilmesi gerekiyor.

Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin de yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesine Taşıt Tanıma Okuyucu cihazı eklemeleri gerekiyor.

Bu sistemle, akaryakıt masraflarının raporlanmasında kullanılan belgelere araç plakası bilgileri otomatik olarak eklenecek ve manuel plaka girişlerinden kaynaklanabilecek hatalar önlenecek. UTTS'nin uygulanmasıyla yıllık yaklaşık 15 milyar Türk Lirası vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Araç sahipleri için önemli bir nokta ise, UTTS'ye dahil olmanın zorunlu olduğudur. Ancak, bu zorunluluğun dışında kalan araçlar da gönüllü olarak sisteme kaydedilebilir.

Türkiye'de akaryakıt sektöründe vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedilmesi hedeflenmektedir.