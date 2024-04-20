Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren değişiklik yapıldı. 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren karekod uygulamasına uymayanlar, 32 bin TL'ye kadar para cezasına çarptırılacak.

Türkiye'deki araç trafiğini daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir adım olarak, 1 Ocak itibariyle karekod uygulaması hayata geçirildi.

Bu uygulama, sahte plakaların önlenmesine yönelik olarak da önemli bir adım olarak görülüyor.

Yılbaşı itibarıyla tescil ettirilen plakalar için zorunlu hale getirilen bu uygulama ile birlikte, emniyet birimlerinin araç ve sürücü bilgilerine erişimi kolaylaşacak.

Yeni uygulama, mevcut plakaları değil, yılbaşı itibarıyla tescil ettirilen tüm plakaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Karekodlar aracılığıyla işlenecek olan 12 haneli seri numaraları, araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi önemli bilgilere erişimi sağlayacak.

Bu sayede, yetkililer araçların kaydını daha kolay bir şekilde takip edebilecek ve sahte plaka kullanımı gibi suçları önlemede daha etkili bir rol oynayabilecek.

CALIFORNIA'DA YASAL HALE GETİRİLDİ

ABD'ye bağlı, yaklaşık 40 milyon nüfusuyla önemli bir eyalet olan California'da, 2018'de sınırlı araçlarla denenen dijital plaka uygulaması, 2022'de resmi olarak yasal statü kazandı.

CEZASI 32 BİN TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ve sahte plaka kullanımı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya. Bu cezalar, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi için 2.647 TL, sahte plaka kullanımı için ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor.

EN BÜYÜK AVANTAJ GÜVENLİK

Ekspertiz firması yetkilileri ve galericiler, uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti. Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, uygulamanın en büyük avantajının güvenlik kontrolleri olduğunu söyledi.

"EMNİYET ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİLERİNE ÇOK KOLAY ULAŞABİLECEK"

Galerici Mutlu Saygın ise ilk karekodlu plakalarını bastırdıklarını söyleyerek, “Yeni bir araç aldık. Aracın plakası yabancı plakaydı. Emniyetten plakamızı bastırdık. Bastırması gayet kolay, 15 dakika içerisinde teslim aldık. Bu karekod sayesinde emniyet araç ve sürücü bilgilerine çok kolay ulaşabilecek." diye konuştu.