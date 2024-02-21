TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi, ocak ayında 80,4 iken şubatta yüzde 79,3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı tüketici güven endeksini yayınlandı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocak ayında 80,4 iken şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: 67,1, Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: 78,2, Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: 74,6, Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: 97,5