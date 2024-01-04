Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır” dedi.

Piyasayı rahatlatacaktır

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıta gelen zamlara ilişkin açıklama yaptı.

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Apaydın, açıklamasında Brent petrol fiyatının düşmesine rağmen akaryakıta gelen zammın doğru olmadığını vurguladı.

Piyasayı rahatlatacaktır3

Enflasyonu aşağı çekmek için gösterilen gayretlerin farkında olduklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti: “Yük ve yolcu taşımacılığında ihale alan ya da şartnamelerle yolcu taşıyan insanları etkileyecektir. Şehir içindeki yolcuları etkileyecektir. Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır. Üretimde hep akaryakıt var ve o olmayınca tarlayı süremiyoruz.” 

Kaynak: İHA