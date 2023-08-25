Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Cicaldau’un sol kanattan ön direğe kullandığı kornerde Calvo’nun topuğuyla arka direğe gönderdiği topu Soner kale dibinde tamamlayamadı.

7. dakikada Guilherme’nin ceza sahası önü sol çaprazından arka direğe doğru yaptığı ortaya Soner kafayı vurdu ancak kaleci Batuhan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Gaziantep FK’da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Riascos kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mustafa’nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Furkan rakiplerini çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden köşeye gönderdiği topu kaleci Bernardoni çıkarmayı başardı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

Hakemler: Mete Kalkavan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Uğur Sarı

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Soner, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Muric, Yunus Mallı, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Rak, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar, Michalak

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Gaziantep FK: Batuhan Şen, Mbakata, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan Soyalp, Janio Bikel, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Riascos

Yedekler: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Veliu, Gradel, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Markovic, Ogün Özçiçek, Stankovski

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Riascos (Gaziantep FK), Aleksandar Stanojevic (Teknik Direktör), Calvo (Konyaspor) İHA