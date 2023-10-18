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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi.

Yenifakılı İlçesi, Yozgat'ta "Tren Kazası" senaryosu üzerine saha tatbikatı ve masa başı tatbikat gerçekleştirildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi'nde bu tatbikat düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde ve ilimizde meydana gelebilecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlık yapmak ve personeli bilgilendirmek amacı ile Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında; Tüm hastane personellerinin katılımı ile “Tren Kazası’” konulu saha tatbikatı ve masa başı tatbikatı yapıldı” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)