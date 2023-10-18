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Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Garanti Giyim, Göktuğ Çelik Kapı ve Uçarkid Oyuncak firmalarını ziyaret eden Yıldız, İŞKUR’un sağladığı destekler hakkında bilgi vererek Devletin işverenlere sunduğu bütün teşviklerden ve işçilere sağladığı imkânlardan yararlanmaları için gerekli hassasiyeti her zaman göstermeye hazır olduğunu belirtti.

İşsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücünün ve istihdamın arttırılmasına yönelik birçok teşvikin uygulandığını belirten Yıldız, “İlave İstihdam Teşviki, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, İşsizlik Ödeneği alanların İstihdamına yönelik teşvik” gibi birçok teşvikin işverenlere destek sağladık” ifadelerini kullandı.

İşverenler de İŞKUR ile hareket etmenin işgücü piyasası açısından yararlı olacağı görüşünü bildirirken İŞKUR’a üstün gayretlerinden, desteklerinden dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini bildirdi. (Alpaslan Demir)