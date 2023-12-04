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Yaklaşan 2024 yılı, sürücüler için ciddi uyarılarla başlıyor. Trafik cezalarına dair yeni düzenleme, hız sınırı aşma, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlallerde sürücüleri bekleyen yüksek cezalarla dikkat çekiyor. Bu önemli değişikliklerle birlikte, sürücülerin cüzdanlarına yapılacak ciddi dokunuşlar, trafik kurallarına uyma konusundaki hassasiyetlerini artırmaya yönelik bir adım olarak görülüyor.

2024 yılında yürürlüğe girecek olan yeni trafik cezaları düzenlemesi, trafik kuralları ihlallerine karşı daha sıkı bir yaklaşım getiriyor. Hız sınırı, kırmızı ışık, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımı gibi ciddi ihlallerde uygulanacak cezalar 4-10 kat arttırılacak.

Özellikle hız sınırını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler, bu yeni düzenleme kapsamında karşılaşacakları ceza miktarıyla dikkat çekiyor. Hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak ceza miktarı 4.064 TL'ye yükseltilecek. Benzer şekilde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ödeyeceği ceza tutarı da 951 TL olarak belirlendi. Emniyet kemeri takmamak da aynı miktar ceza ile karşılanacak.

Uzmanlar, artan ceza miktarlarının sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirmeyi hedefliyor. Ancak sürücülerin, yeni düzenlemeden haberdar olmamaları durumunda ağır cezalardan kaçınamayacakları konusunda uyarılarda bulunuyor.