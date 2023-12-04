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Beşiktaş camiası, olağanüstü kongre sürecini tamamlayarak yeni başkanını belirledi. 21 binden fazla üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu. Peki, Hasan Arat kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini üstlenen Arat, ulusal ve uluslararası alanda önemli görevlerde bulunmuştur.

Basketbolculuk kariyerinin ardından spor yöneticiliğine adım atan Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevler üstlenmiştir. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Arat, uluslararası alanda da etkili bir figür olup, Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçilmiş ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu'nda görev almıştır. 2021'deki seçimde, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilmiştir.

Hasan Arat, Simin Arat ile evlidir. Bu evlilikten Zeynep Arat ve Ali Arat isimlerinde iki çocuğu bulunmaktadır.