Üretim sezonunda İl Tarım Müdürlüğü 5 köyde uygulanan Toprak İşlemesiz tarımı yaygınlaştırma çalışmalarında hasatlar yapıldı.

Ekimden hasada kadar yapılan üretimler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeller kontrolünde yapıldı.

Yapılan toprak işlemesiz üretimlerle ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi: “Toprak işlemesiz tarım; Ülkemizde ve İlimizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir tarım sistemidir. Bu ekim sisteminde toprağa herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapılmadan ekip biçilmekte diğer tarımsal faaliyetlere normal olarak devam edilmektir. Toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır. Daha az yakıt tüketiminden dolayı doğaya karbon salınımı azalmaktadır. En önemlisi bitki artıkları toprak yüzeyinde kaldığı için toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmaktadır. Yani tarım yapılırken aynı zamanda çevrede korunmaktadır. Bu sistemi İlimizde yaygınlaştırmak gayesiyle değişik köy ve arazilerde toprağı işlemeden ekip biçmeye devam ediyoruz. Aynı verimi alıyoruz. Hatta daha fazla verimlerde alıyoruz. Sorgun İlçemize bağlı Karabalı köyünde önder çiftçimiz Özcan Arslan ile birlikte 2. Yıldır toprak işlemesiz olarak yaptığımız ekimde 372 Kg/Da verim aldık. Sorgun Doğankent köyünde önder çiftçimiz Veli çelik ile yapılan Nohut ekimlerinde 160-200 Kg/Da, Mercimek ekiminde ise 160 kg/Da verimler aldık. Merkez Sarımbey köyünde ise önder çiftçimiz İbrahim Sert ile birlikte yaptığımız ekimde ise 553 Kg/Da verim aldık. Aynı mevkideki işlemeli olarak ekilen diğer tarlalardan 450 Kg/Da verim alındı. Toprak İşlemesiz tarımda toprağı hiçbir şekilde işlemeden ekip biçiyoruz. Böylece toprağı işleme masrafından ve alet ekipman kullanımı masrafından kurtulmuş oluyoruz. Aynı zamanda toprağa ve çevreye daha az etki bırakıyoruz. Bu sistem tarım; daha az masraflı, çevreci toprağı ve bitkiyi koruyor. Toprağın nemini daha fazla muhafaza ediyor. Çiftçilerimizin bu sistemdeki en büyük endişesi verim kaybıdır. Yıllardır İlimizde yaptığımız ekimlerde gördük ki bu sistem yapılan ekimlerde verim kaybı olmamaktadır. Hatta birçok yerde geleneksel işlemeli tarıma göre daha fazla verim alınmaktadır. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek ve bilgi vermeye hazırız.”(Alpaslan Demir)