Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

2023 ’TE SU TUTACAK

Gevrek Göletinde şu anda gövde dolgusunun tamamlandığı ve dolusavak inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “İnşaatta ulaşım yolları, gövde, dolusavak sıyırma ve cut-off kazılarını tamamladık. Ayrıca kondüvi, su alma yapısı, enjeksiyon ve batardo imalatlarını da bitirdik. 540 bin m3’lük gövde dolgusunu tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 2023 yılında gölette su tutmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

YOZGATLI ÜRETİCİLERE YILDA 45 MİLYON 339 BİN LİRA EK GELİR

8 bin 60 dekar araziye can suyu verecek Gevrek Göletinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “Gölet sayesinde çiftçimiz modern sulama ile tanışacak, 8 bin 60 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte, çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak Yozgatlı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 45 milyon 339 bin lira daha fazla kazanacak” dedi.

2 MİLYON 660 BİN M3 SU DEPOLAYACAK

Temelden yüksekliği 28 metre olarak projelendirilen Sorgun Gevrek Göletinin gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 2 milyon 660 bin m3 depolama hacmine sahip olacak gölet, 8 bin 60 dekar araziye can suyu verecek. (Haber Merkezi)